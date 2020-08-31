Суд признал 30-летнего жителя поселка Северный виновным в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 6 мая с 8:00 до 9:00 он срубил в лесополосе у местного кладбища три клена и два дуба. Деревья он погрузил в свой ВАЗ-2105 и уехал.

Тем самым он причинил министерству природных ресурсов и экологии региона ущерб на сумму свыше 25 тысяч рублей.

Мужчине назначили 80 часов обязательных работ. Его бензопилу забрали, теперь ей распоряжается государство.

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