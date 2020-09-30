Суд признал 25-летнего жителя Советского района виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Ночью 10 марта 2015 года четверо приятелей распивали спиртное в заброшенном доме поселка Степное Советского района. Около трех-четырех часов утра трое мужчин разошлись.

Примерно в пять утра один из участников застолья, которому на тот момент было 19 лет, вернулся к товарищам, но внутри он никого не обнаружил. Поскольку продолжения застолья не намечалось, парень взял на кухне бутылку бензина и разлил его в зале, кухне и коридоре, а потом бросил спичку.

Здание сгорело, погиб 28-летний мужчина, который в этот момент спал в ванной. Его тело обнаружили во время разбора сгоревших конструкций дома.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Еще до начала следствия и в суде парень признал свою вину и раскаялся. Ему дали три с половиной года колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.