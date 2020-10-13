Суд признал 34-летнего жителя Советского района виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

1 мая житель одного из сел района пил спиртное с приятелем. После завершения застолья гость решил сесть за руль, на трассе между Новоантоновкой и поселком Пушкино его остановили инспекторы ДПС. Во время беседы с правоохранителями мужчина позвонил приятелю, с которым употреблял спиртное, сообщил о случившемся и попросил привезти сигареты.

Тот сел на велосипед и примчался, стал требовать от инспекторов отпустить друга.

Правоохранители ответили, что приятелю придется ответить за правонарушение. Тогда мужчина замахнулся двухколесным другом на сотрудников, а потом попытался ударить представителя правопорядка кулаком.

Еще до начала следствия и в зале суда злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали полтора года колонии поселения и запретили год, три месяца и 19 дней приближаться к рулю транспорта.