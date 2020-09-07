25 июня 2020 года в больницу доставили 30-летнюю жительницу поселка Саратовского района с резаными и проникающими колото-резаными ранениями. Благодаря помощи медиков она осталась жива. Об этом рассказали в следственном управлении СКР.

Оказалось, что на нее напал 44-летний супруг.

По данным следствия утром 26 июня у гражданина вспыхнула ревность к возлюбленной, хотя повода для этого не было. Ее увещевания о том, что повода для этого нет, прошли мимо мужчины. Он схватил нож и ударил возлюбленную не менее 20 раз по телу. Та вырвалась и выбежала на лестничную площадку, где гражданку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. По горячим следам мужчину поймать не удалось, поэтому его объявили в федеральный розыск.

Злоумышленника нашли в Краснокутском районе и доставили к следователю, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Гражданина взяли под стражу, расследование уголовного дела продолжается.