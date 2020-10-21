Суд признал 46-летнего жителя поселка Мокроус Федоровского района Саратовской области виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Вечером 9 июня он пил спиртное со своей сожительницей на кухне квартиры в поселке Солнечный-2.

Между ними вспыхнул конфликт, гражданин приревновал возлюбленную и начал бить ее руками и ногами по телу. После этого гражданку госпитализировали в больницу.

За это мужчина получил год исправительной колонии общего режима.