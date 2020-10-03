Следователи проводят проверку по факту смерти в Аркадакском районе 65-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 2 октября житель села Малиновка пришел за водой к роднику, расположенном на окраине населенного пункта. Он обнаружил в воде труп, о чем сообщил в полицию.

Правоохранители извлекли из водоема тело мужчины, это 65-летний местный житель, который 3 сентября ушел из дома.

О его исчезновении в полицию сообщали родственники.

Осмотр места происшествия показал, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.