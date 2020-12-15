Расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Новобурасского района, обвиняемого в распространении порнографических изображений несовершеннолетней, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в августе 2017 года мужчина познакомился в соцсети с жительницей Пензенской области, которой было на тот момент 13 лет. Девочка рассказала, сколько ей, но мужчину это не остановило. Он попросил ее отправить интим-фото, что та и сделала. 10 октября 2017 года ребенок перестал с ним общаться, а в июле 2019 года гражданин снова нашел ее и захотел возобновить связь.

Девочка написала ему, что общение не нужно и добавила злоумышленника в черный список. Тот разозлился и отправил скриншоты переписки, где она отправляет запретные фото, ее друзьям в соцсети.

Те сообщили об этом девочке, которая рассказала обо всем маме. Женщина обратилась с заявлением в органы.

Следователи возбудили уголовное дело, личность злоумышленника установили.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск, а в феврале 2020 года задержали в Уфе. Там мужчина был проездом, возвращался с вахты.

Сначала его взяли под стражу. Гражданину предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тогда злоумышленника отправили под домашний арест.

Собранных доказательств достаточно для передачи дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.