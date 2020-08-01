В Ершовском районе Саратовской области раскрыто преступление — кража медалей у 97-летней пенсионерки-ветерана, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Еще в апреле в полицию поступило заявление от 97-летней женщины. Заявительница сообщила, что в период с 8 мая 2019 по 5 апреля 2020 неизвестные украли из ее дома пиджак с 12-ю медалями: 70 и 60 лет СССР, юбилейные о победе в ВОВ, за взятие Кенинсберга и за победу над Германией.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время, было установлено, что кражу совершил 57-летний ранее не судимый мужчина. Похититель уже сознался в содеянном, вот только ветеранше медали не вернуть, потому что они давно проданы неизвестному.

Похититель пока что под подпиской о невыезде.