В степи в Перелюбском районе Саратовской области полицейские и местные жители нашли сгоревший автомобиль с погибшим человеком внутри. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По предварительно версии, погибший — 29-летний житель находящегося в шести километрах от места трагедии, поселка Тепловский Перелюбского района. 3 июля он на автомобиле Lada Granta уехал из дома и не вернулся. Родственники обратились в полицию с заявлением о его безвестном исчезновении. Сгоревший автомобиль был обнаружен в ходе поисковых мероприятий, проводившихся правоохранителями вместе с добровольцами.

Проводится проверка.