Прокуратура в суде поддержала государственное обвинение в отношении 23-летнего жителя Калининского района, которого признали виновным в сбыте и склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры по Саратовской области.

Известно, что вечером 15 февраля в селе Большая Ольшанка Калининского района возле сельского клуба 23-летний местный житель стоял вместе со своим 16-летним знакомым. 23-летний парень, зная о несовершеннолетнем возрасте компаньона, предложил ему употребить купленный синтетический наркотик и рассказал о последующих приятных ощущениях.

Несовершеннолетний парень согласился, но после употребления наркотика ему стало плохо. Подростка госпитализировали уже в бессознательном состоянии.

И хотя обвиняемый отрицал свою осведомленность относительно несовершеннолетнего возраста парня, государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства виновности подсудимого.

Жителю Калиниского района судом назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.