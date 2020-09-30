В отдел полиции Пугачевского района с заявлением об угоне обратился житель села Старая Порубежка. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Его ВАЗ-21013 сломался на 22 километре трассы, ведущей из Пугачева в Перелюб.
Он не смог починить машину, бросил ее на трассе и уехал домой на попутке. Через два часа ему позвонили знакомые и рассказали, что видели, как транспорт полыхает на обочине.
По подозрению в преступлении задержали 27-летнего односельчанина потерпевшего.
Выяснилось, что он сел в машину и даже смог завести, но проехал только 400 метров.
Когда транспорт окончательно заглох, гражданин поджег его, чтобы скрыть следы преступления.