В отдел полиции Пугачевского района с заявлением об угоне обратился житель села Старая Порубежка. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Его ВАЗ-21013 сломался на 22 километре трассы, ведущей из Пугачева в Перелюб.

Он не смог починить машину, бросил ее на трассе и уехал домой на попутке. Через два часа ему позвонили знакомые и рассказали, что видели, как транспорт полыхает на обочине.

По подозрению в преступлении задержали 27-летнего односельчанина потерпевшего.

Выяснилось, что он сел в машину и даже смог завести, но проехал только 400 метров.

Когда транспорт окончательно заглох, гражданин поджег его, чтобы скрыть следы преступления.

В отношении него завели уголовное дело.



