Вчера, 31 марта, в 7:26 два пожарных расчета выехали тушить частный дом в селе Терса Вольского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На пожаре пострадала 55-летняя женщина. Ее спас сосед — Сергей Коровников. Мужчина собирался на работу и увидел, что из дома валит дым. Он позвонил в оперативную службу, а когда подошел поближе, услышал крики людей.

Гражданин начал звать их к выходу, вышел лишь хозяин жилища. Тогда гражданин зашел внутрь и увидел на полу женщину, которую вынес на руках на свежий воздух.