В селе Старый Хопер Балашовского района Саратовской области при формировании тюков сена погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
К сельчанину, у которого в хозяйстве был трактор со специальным механизмом, с помощью которого сено прессуется в тюки, обратились соседи с просьбой помочь им с кормами для коров. Мужчина привлек к работе своего 49-летнего знакомого.
Во время работы помощник коснулся руками карданного вала, и его затянуло в механизм.
Хозяин трактора, увидев это, заглушил трактор, однако, пострадавший уже не подавал признаков жизни.
Проводится проверка, после которой будет вынесено решение.