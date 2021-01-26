В селе Старый Хопер Балашовского района Саратовской области при формировании тюков сена погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

К сельчанину, у которого в хозяйстве был трактор со специальным механизмом, с помощью которого сено прессуется в тюки, обратились соседи с просьбой помочь им с кормами для коров. Мужчина привлек к работе своего 49-летнего знакомого.

Во время работы помощник коснулся руками карданного вала, и его затянуло в механизм.

Хозяин трактора, увидев это, заглушил трактор, однако, пострадавший уже не подавал признаков жизни.

Проводится проверка, после которой будет вынесено решение.