Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении сельчанина в Ленинском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ночью 3 октября в больницу с ушибом головного мозга и переломом основания черепа был госпитализирован 29-летний житель села Семеновка Федоровского района. Мужчина пояснил, что травмы ему нанес неизвестный на проспекте Строителей в Ленинском районе Саратова.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого – 29-летнего ранее судимого жителя города. Ранее он был судим за воровство, мошенничество и угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело.