В Саратовской области проверяют обстоятельства гибели пожилого мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром 14 ноября 72-летний житель села Каменка Турковского района Саратовской области вышел во дворе своего дома по делам. Спустя какое-то время его жена обеспокоилась долгим отсутствием мужа обратилась за помощью к соседям. Рядом с домом мужчины не было, тогда его односельчане начали розыск пенсионера в окрестностях.

В ходе поисковых мероприятий тело мужчины было замечено в реке Щербедина, протекающей по территории села.

Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты осмотрели тело. Следов насильственной смерти они не нашли.

Проводится проверка.