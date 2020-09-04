Расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Татищевского района, обвиняемой в избиении полицейских, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 26 июня девушка пила спиртное у себя дома с несовершеннолетней. Об этом правоохранителям сообщили соседи. Те прибыли на застолье и стали выяснять, почему та, кому нет 18 лет, пьет.

Старшая из девушек была недовольна прерыванием банкета, она схватила одного из полицейских за форму, сорвала погон и ударила несколько раз по плечу.

Еще до окончания следствия девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.