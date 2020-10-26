Сегодня утром в пруду в Турковском районе Саратовской области было обнаружено тело 80-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром 26 октября жительница села Мокровка проводила коров в стадо и возвращалась домой по мостику через пруд. В воде она заметила тело человека. На место прибыл наряд полиции.

После того, как утопленника вытащили из воды, выяснилось, что это 80-летняя местная жительница. Она утонула около суток назад. Признаков насильственной смерти на теле погибшей при внешнем осмотре не обнаружено.

Проводится проверка.

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