Марксовским следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на изнасилование, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Несколько дней назад, 7 сентября, около 18:30, 43-летняя жительница села Советского района шла домой. По пути она встретила 29-летнего односельчанина, который, как выяснилось, преследовал ее. Когда рядом никого не оказалось, мужчина подбежал к сельчанке и повалил ее на землю в попытке изнасиловать.

Женщина отчаянно кричала и сопротивлялась, но все было тщетно, пока она не обманула насильника, предложив уйти с дороги на остановку. Отказа от мужчины не последовало, они отправились на остановку.

Воспользовавшись ситуацией, женщина бросилась бежать от злоумышленника. К счастью, в этот момент на дороге показался автомобиль, водитель которого остановился и забрал потерпевшую. Насильник тем временем убежал с места происшествия.

Оказавшись дома, женщина обратилась в полицию. Злоумышленника вскоре задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.