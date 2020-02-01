Жительница Ртищево стала жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД.

49-летняя женщина сообщила в полицию о трехмесячном взаимодействии с преступниками, которые пообещали ей десять миллионов.

Звонившие представились ей сотрудниками некой формы, которая выпускает лекарства. Они заверили сельчанку, что та приобрела фальшивые препараты, дело на рассмотрении в суде и теперь ей положена компенсация.

Также они пообещали помочь в оформлении документов на выплату и правовую поддержку. Мошенники попросили оплатить их услуги, а в последствии вернуть и эти деньги.

Поверив на слово, в течении нескольких месяцев женщина перевела обманщикам 565 тысяч 217 рублей, потратив все свои сбережения. Так и не дождавшись компенсации, пострадавшая обратилась в полицию.

— Она рассказала полицейским, что слышала из средств массовой информации, от участкового и своих знакомых о фактах мошенничества. Но сама столкнулась с этим впервые и искренне была уверена, что ей действительно хотят помочь получить компенсацию за лекарства, — добавили в ведомстве.