Жительница поселка Мокроус Федоровского района Саратовской области подозревается в краже картошки и куриных крылышек у соседки, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Вчера, 4 февраля сельчанка обнаружила пропажу у себя из дома двух десятикилограммовых сеток картошки, одной пятикилограммовой сетки лука и упаковки куриных крылышек весом 3,5 килограмма. Стоимость продуктов женщина оценила в 650 рублей.

В тот же день полицейские задержали подозреваемую в краже — 44-летнюю соседку заявительницы.

Проводится проверка.