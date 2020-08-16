Вчера, днем 15 августа, в селе Клинцовка Пугачевского района загорелся частный дом, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

В результате пожара в доме выгорела кухня. На место возгорания прибыли пожарные, которые потушили огонь. Во время осмотра горевшего дома в дальней жилой комнате было обнаружено тело 49-летней хозяйки без признаков жизни.

Причину смерти женщины еще предстоит установить. По данным следствия, у женщины отсутствуют следы насильственной смерти и термического воздействия. Вероятнее всего, сельчанка задохнулась в горящем доме.