На Театральной площади Саратова снова будут работать сельхоз ярмарки.

Об этом сообщает министерство экономического развития.

Так, с 25 января по субботам будут работать ярмарки «выходного дня», на которых местные производители смогут представить на продажу свои товары.

— Ярмарки будут проходить еженедельно по субботам с 25 января по 15 февраля, в пятницу 21 февраля, в субботу 29 февраля, в пятницу 6 марта и по субботам с 14 марта по 25 апреля, — добавили в ведомстве.

Саратовцы смогут приобрести фермерские продукты с 8:00 до 16:00.