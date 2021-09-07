Жительница поселка Светлый перевела мошенникам крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Женщине позвонил неизвестный, и представившись сотрудником банка, сказал, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит мошенники. Чтобы обезопасить деньги, он предложил ей перевести сбережения на «безопасные» счета.

Поверив его словам, она через банкомат перевела на указанный мошенником счет сумму в 1,26 миллионов рублей. Спустя время женщина поняла, что попалась на удочку мошенников и обратилась в полицию.