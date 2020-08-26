31 августа с 13:00 до 13:30 на радиотелевизионной передающей станции в Марковском районе будут проводиться профилактические работы, сообщает пресс-служба министерства печати.

В связи с данными работами могут прерваться трансляции на следующих каналах: РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и МузТВ. Прерывание трансляций коснется пользователей цифрового телевидения в Марксовском районе: поселок Водопьяновка, село Воскременское, село Вознесенка, поселок Восток, село Ильичевка, село Калининское, село Караман, село Кировское, село Полековское, село Пугачевка, село Степное, поселок Сухой, поселок Чапаевка, село Чкаловка.

Также 3 сентября с 9 до 16 часов планируются профилактические работы в Балашовском районе. У жителей Балашовского, Аркадакского, Калининского, Романовского, Самойловского и Турковского районов могут пропадать трансляции телепередач и радиостанции Радио России.