Саратовским педагогам, приезжающим работать в сельскую местность, будут единовременно платить миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Всего на программу «Земский учитель» Саратовской области выделено 34 миллиона рублей. Количество мест увеличено с 34 до 106. Да данный момент заявки на трудоустройство подали 136 человек. Педагоги в возрасте до 55 лет, с высшим или средним профессиональным образованием могут подавать резюме до 15 апреля.

Учителя, которые, принимают участие в данной программе, должны будут трудиться по-новому месту работы не менее пяти лет.