Пожилой мужчина погиб от удара электротоком в поселке Конный Балашовского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В среду 20 января прохожий заметил дым, идущий из окна дома, в котором жил 61-летний мужчина. Войдя в дом, он обнаружил, что горит корпус умывальника, расположенного на кухне, при этом хозяин дома лежал рядом на полу без признаков жизни. Мужчина попытался потушить огонь снегом, а также вызвал сотрудников пожарной службы. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали остатки возгорания.

Сильно обожженное тело хозяина дома было осмотрено. По предварительной версии, он скончался до начала пожара от удара электрическим током. Окончательные выводы о причинах смерти сделают эксперты.

Проводится проверка.