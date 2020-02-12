Директор одной из фирм предстанет перед судом за дачу взятки, сообщает СУ СКР.

В октябре прошлого года местный сельский предприниматель прибыл в администрацию одного из муниципальных образований Советского района и лично передал главе десять тысяч рублей. Таким образом он рассчитывал получить в аренду автомобиль для вывозы жидких бытовых отходов (ассенизаторскую машину). Однако в момент дачи взятки он был задержан с поличным.

На допросе мужчина отрицал свою вину. Однако несмотря на это против него собрано достаточно доказательств, подтверждающих его причастность к злодеянию. Сейчас уголовное дело направлено в суд.