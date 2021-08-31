Житель села Царевщина в Саратовской области убил мужчину во время пьянки за то, что тот курил слишком много сигарет, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Днем, 5 апреля, четверо мужчин распивали спиртное в сельском доме. В ходе общения между 37-летним хозяином дома и 49-летним гостем, с которым они вместе отбывали срок в тюрьме, завязался конфликт. Гость предъявил хозяину дома претензии, что тот курит слишком много сигарет. В ходе конфликта 49-летний мужчина ударил своего оппонента кулаком в голову, и после его падения нанес еще один удар ногой в область груди и шеи. Двоя других успокоили его.

Позже один из присутствующих мужчин ушел, другой заснул. Хозяин дома стал нецензурно выражаться в адрес гостя. Тот в свою очередь воспринял это как оскорбление и нанес обидчику несколько ударов в область головы и шеи, после чего сдавил его шею руками. Затем он положил потерпевшего на кровать и нанес еще несколько ударов по голове, после чего ушел.

Следующим утром потерпевшего нашли мертвым. Сотрудники полиции собрали исчерпывающие доказательства вины преступника, но не смотря на это он своей вины не признал. Ему дали девять лет колонии строгого режима.