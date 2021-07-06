Сегодня, 6 июля, в Саратовской общественной палате рассказали об итогах обучения наблюдателей. Напомним, единый день голосования за кандидатов в депутаты ГД назначен на 19 сентября.

Руководитель Центра социально-политических исследований ФГБОУ ВО «СГЮА» Иван Коновалов рассказал о тех, кто придет осенью на участки.

Проведенные Центром среди населения региона опросы показали, что с большей вероятностью голосовать пойдет сельский житель, нежели городской.

Напомним, также Коновалов рассказал о том, что саратовская молодежь не столь сильно, как старшее поколение, заинтересована в выборах. Также они больше заинтересованы в электронном голосовании, а пожилые люди скорее придут на участки. По прогнозам, на предстоящих выборах проголосует от 30 до 60 процентов населения региона.