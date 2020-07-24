В предстоящую субботу, 25 июля, в Саратове вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в следующих местах города: поселок Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской»; на двух торговых площадках в Заводском районе — на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский; в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.

Саратовцы смогут купить у сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности мясные и молочные продукты. Хлебобулочные изделия, крупы, фрукты и овощи.

Ярмарки будут работать в субботу с 8:00 до 16:00.