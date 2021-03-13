За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерло семь человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Не справились с болезнью мужчины 70 и 86 лет с ишемией, 62-летний мужчина с заболеваением щитовидной железы и гипертонией, женщина 86 лет с атеросклерозом нервной системы и сердца, хроническим панкреатитом и болезнью ног, 83-летняя женщина с тиреотоксикозом, сахарным диабетом и перенесенным инфарктом миокарда, 71-летний мужчина с ревматоидным артритом и 49-летняя женщина, страдавшая хроническим бронхитом.