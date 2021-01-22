В Саратовской области от коронавируса умерло семь человек, по данным регионального минздрава.

Болезнь унесла жизни 57-летнего мужчины с ишемической болезнью сердца, 59-летнего мужчины с клиникой острого инфаркта миокарда, ранее страдавшего гипертонической болезнью сердца, 54-летнего мужчины с гипертонической болезнью сердца и ожирением четвертой степени, 51-летнего мужчины без сопутствующей патологии, 69-летней женщина сахарным диабетом, 83-летней женщины с гипертонической болезнью сердца, диффузным кардиосклерозом и хроническим панкреатитом, 66-летней женщины с гипертонией.