В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано семь смертей из-за новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

От covid-19 скончались: 64-летний мужчина с гипертонической болезнью; двое мужчин 72 лет с атеросклеротической болезнью сердца, гипертонической болезнью; женщина 56 лет без сопутствующей патологии; мужчина 70 лет с постинфарктным кардиосклерозом; мужчина 81 года с инфарктом мозга, левосторонней гемиплегией; мужчина 63 лет, поступивший в стационар с клиникой внутримозгового кровоизлияния. Страдал ранее гипертонической болезнью.