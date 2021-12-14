Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) обнародовало ряд экспертиз по вновь выявленным домам-памятникам.

Напомним, дом-памятник, попадающий под характеристики ОКН, автоматически становится выявленным. После этого эксперты решают, включить ли его в госреестр, при этом дав ему статус памятника.

В декабре специалисты предложили включить в государственный реестр 7 зданий Саратова.

Речь идёт о школе N95 постройки 1857-го года, в которой до 1917-го года располагался Мариинский институт благородных девиц (на фото). Предложено слелать здание учебного заведения памятником регионального значения.

Остальные 6 построек, расположенные по адресам: Советская, 4А (Дом жилой, архитектор Карпов, 1950 год); Советская, 29 (Дом жилой N4 Облисполкома); Чапаева, 58 (Доходный дом Феокритовых); Советская, 71 (Дом Борисова М.К., 1910-е); Вольская, 57 (Жилой дом обкома КПСС, 1957 год); Советская, 73 (Дом Курелева Г.Т., 1910-е), — планируется наделить градозащитным статусом паматника мунипального значения.

В то же время эксперты намерены лишить статусов выявленных ОКН два здания — деревянный одноэтажный дом на Челюскинцев, 37 и детский сад N15 на Рабочей, 32.

Причиной с домом стало отсутствие стилистических характеристик и архитектурно-градостроительного ансамбля. А садик из-за перестроек потерял свой первоначальный облик.

Уточняется, что в настоящий момент экспертизы проходят процедуру общественных обсуждений. Окончательное слово останется за управлением.