В Саратове 19 и 20 декабря проходил рейд “Нетрезвый водитель”. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

За это время выявили семь нетрезвых шоферов, пятеро из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

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