Домой Рубрики Новости Саратова Семь нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Семь нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове По Новости Саратова - 21.12.2020 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове 19 и 20 декабря проходил рейд “Нетрезвый водитель”. Об этом сообщили в городском УГИБДД. За это время выявили семь нетрезвых шоферов, пятеро из них отказались проходить медицинское освидетельствование. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сергея Гладкова рекомендовали на должность руководителя исполкома «Единой России» Володин и Радаев вошли в Госсовет Российской Федерации Кировское райотделение «Единой России» в Саратове возглавил ректор меда ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сергея Гладкова рекомендовали на должность руководителя исполкома «Единой России» Новости Саратова - 21.12.2020 0 Депутата Саратовской областной думы Сергея Гладкова члены президиума политсовета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» порекомендовали к назначению на должность главы регионального исполнительного комитета.... Володин и Радаев вошли в Госсовет Российской Федерации 21.12.2020 Кировское райотделение «Единой России» в Саратове возглавил ректор меда 21.12.2020 Завтра Андрей Чепурной проведет “прямую линию” с саратовцами 21.12.2020 Доктор сельскохозяйственных наук станет депутатом облдумы 21.12.2020