Подведены итоги конкурса проектов перспективных научных исследований Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского. Эта программа реализуется впервые в истории университета. Она позволит обеспечить целевое финансирование научных разработок, имеющих высокий потенциал публикаций результатов исследований сотрудников вуза в ведущих рецензируемых изданиях, а также разработки инновационных учебных модeлей. По условиям конкурса не менее трети исполнителей проекта – обучающиеся университета. В дальнейшем планируется реализация данной программы на ежегодной основе.

Всего на конкурс было подано 19 заявок от различных структурных подразделений университета. Эксперты оценивали комплекс характеристик проекта: актуальность исследования, его новизну, научную значимость ожидаемых результатов, научный задел коллектива исполнителей, научные достижения обучающихся.

По результатам конкурса отобрано и утверждено семь проектов, посвященных самым востребованным в медицинской науке и практике направлениям. Разработки получат средства на реализацию в 2021 году.

Исследование, которым руководит старший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории, кандидат биологических наук Тимофей Пылаев, – из области клеточной генной инженерии. Разработка безопасных и эффективных систем для внутриклеточной доставки биомолекул является крайне важной задачей для биомедицинских исследований в области генотерапии, фармакологии, разработки вакцин нового поколения.

В центре внимания другого проекта, возглавляемого заместителем директора по научной и инновационной деятельности НИИТОН СГМУ, доктором медицинских наук Владимиром Ульяновым – заболевание суставов. На примере экспериментальных животных ученые изучат особенности поражения сустава, возникшие после его травматического повреждения. Полученные данные прояснят аналогичные процессы в организме человека, а также будут полезны для разработки новых направлений медикаментозного лечения посттравматического остеоартроза.

Работа, которой занимается группа профессора кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники, доктора биологических наук Натальи Полуконовой, может стать прорывной в области лечения онкологических заболеваний. На раковые клетки будут воздействовать растительными экстрактами и БАДами, потенциально обладающими противоопухолевым действием. Цель работы – разработка новых поколений лекарств.

Коллектив под руководством профессора кафедры факультетской терапии лечебного факультета, доктора медицинских наук Натальи Акимовой займется изучением нарушений свойств головного мозга – памяти, речи, внимания, ряда целенаправленных движений и мыслительных действий. Полученные результаты помогут как можно раньше выявлять когнитивную дисфункцию у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предотвращать развитие деменции.

Предмет изучения еще одного научного проекта – лечебная природа сна. С помощью экспериментов ученые под руководством старшего научного сотрудника отдела фундаментальных исследований в нейрокардиологии НИИ кардиологии, кандидата физико-математических наук Максима Журавлева установит, как во время сна меняется состояние организма пациентов с хронической болью при мигрени, в спине, тазовых болях. Сбор данных будет вестись с применением специализированных компьютерных комплексов.

Специалисты СГМУ займутся и малоизученным направлением – постараются выяснить значение генетических, эпигенетических и внешних факторов в возникновении и прогрессировании артрозов коленного и тазобедренного суставов. Предметом внимания станут маркерные гены представителей различных народов России. Сделанные выводы помогут разработать персонализированный подход к профилактике и лечению профильных пациентов. Руководит исследованием научный сотрудник Центра коллективного пользования СГМУ, кандидат биологических наук Александр Демин.

Кроме того, ученые под руководством профессора кафедры терапевтической стоматологии, доктора медицинских наук Ларисы Островской выявят закономерности воспалительного процесса и разрушения костной ткани верхней челюсти. На основе полученных данных будет создано программное обеспечение, позволяющее врачу-стоматологу оценить риск развития пародонтита у пациентов с хроническим заболеванием десен, провести диагностику, составить план профилактики.

В числе стратегических планов развития Саратовского медицинского университета – реализация перспективных исследовательских проектов с международными партнерами.