Семь районов Саратовской области продолжают медлить с вакцинацией. Об этом заявили на заседании корсовета.

Глава регионального минздрава Станислав Шувалов сообщил, что на сегодняшний день охват вакцинации по 1 компоненту составляет 28,8% от общей численности населения. Темпы вакцинации в регионе про этом продолжают снижаться.

Активно продолжают работать Федоровский, Алгайский, Турковскйий, Новоузенский, Балашовский, Романовский и Питерский районы. Низкие темпы вакцинации в Красноармейском, Ивантеевском, Ершовском, Хвалынском, Озинском, Калининском и Аткарском районах.