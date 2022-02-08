Домой Рубрики Новости Саратова Семь саратовцев скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Семь саратовцев скончались от коронавируса По Новости Саратова - 08.02.2022 48 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Еще семь саратовцев скончались от коронавируса. Это три женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 86 лет»– уточнили в минздраве статистику последних суток. Всего за время пандемии от новой инфекции скончались 5415 жителей региона. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бывшего главврача одной из поликлиник Саратова подозревают в коррупции Школьников Саратова эвакуировали из-за угрозы взрыва Компания «Ситиматик» построит мусороперегрузочную станцию в Вольском районе Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Семь саратовцев скончались от коронавируса Новости Саратова - 08.02.2022 0 Еще семь саратовцев скончались от коронавируса. Это три женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 86 лет"– уточнили в минздраве статистику последних суток. Всего... Бывшего главврача одной из поликлиник Саратова подозревают в коррупции 08.02.2022 Школьников Саратова эвакуировали из-за угрозы взрыва 08.02.2022 Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравляет с Днём российской науки 08.02.2022 Компания «Ситиматик» построит мусороперегрузочную станцию в Вольском районе Саратовской области 08.02.2022