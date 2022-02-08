Еще семь саратовцев скончались от коронавируса.

Это три женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 86 лет»– уточнили в минздраве статистику последних суток.

Всего за время пандемии от новой инфекции скончались 5415 жителей региона.

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