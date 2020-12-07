Заместитель председателя комитета по образованию администрации Саратова Ирина Чинаева рассказала о том, сколько учеников в регионе получают знания онлайн.

На дистанционке находится 231 школа в десяти районах региона до 8 декабря. Продлят ли ограничения, будет известно позже.

Из-за коронавируса закрыты семь школ, три детсада, 115 групп в вузах.

По причине ОРВИ — восемь школ, два детсада, лицеи в Питерке и Хвалынске.

Мороз стал причиной для того, чтобы остаться дома школьников с первый по шестой класс в Ивантеевском, Калининском, Пугачевском и Федоровском районах.