14 января 2020 года по инициативе кафедры филологического образования ГАУ ДПО «СОИРО», регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка Саратовской области, Администрации Петровского муниципального района и МУК «Централизованная библиотечная система Петровского муниципального района» прошла Всероссийская акция с международным участием «Панфилов с нами», в которой приняли участие более семь тысяч россиян и жителей Казахстана.

География акции была такой же многонациональной, как и панфиловская дивизия. 31 регион РФ заинтересовался акцией и принял в ней участие.

Саратовская область была представлена 37 муниципальными районами.

На родине И.В. Панфилова самыми активными участниками акции были учащиеся и учителя МБОУ «СОШ №8 г. Петровска», МОУ ООШ №5, филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А., санаторная школа-интернат. В акции также приняли участие МОУ СОШ №3, МБОУ ООШ села Вязьмино, МБОУ ООШ села 1-Берёзовка.

В школах, в колледжах и лицеях, в учреждениях среднего специального образования и вузах, в библиотеках и даже дома граждане нашей страны и Казахстана читали отрывок из повести А. Бека «Волоколамское шоссе», отвечали на вопросы и писали мини-сочинения «Родина – это ты». Всех поразила гениальная фраза Ивана Васильевича Панфилова: «Солдат идет в бой не умирать, а жить!».

Организаторы уже получили первые отзывы об акции:

— Материал ребята слушали увлечённо. Их заинтересовал тот факт, что Панфилов И. В. был их земляком. Особенно понравился отрывок из произведения «Волоколамское шоссе». Многие участники акции заинтересовались данной темой и пожелали посмотреть художественный фильм о героях-панфиловцах. Огромное спасибо организаторам акции за столь познавательный материал.

— Акция вызвала интерес учащихся, позволила прикоснуться к одной из славных героических страниц Великой Отечественной войны и расширить знания о героях-земляках. Думаю, что имя Панфилова запомнится всем участникам.

— Ребята с интересом выполняли все задания акции. Узнали о подвиге И. В. Панфилова и панфиловцев. Акция способствовала воспитанию патриотизма у школьников.

— Очень полезное мероприятие. Дети с большим интересом слушали рассказ о Панфилове. С удовольствием отвечали на вопросы. сочинение писали с желанием, хотя писать их не любят. Многие отметили для себя, что талантливый командир тот, кто не на смерть посылал солдат, а тот, кто научил их самосохранению для дальнейшей борьбы, для своих семей. Конечно, сделали вывод, что самоотверженная, истинная любовь к Родине дана не каждому. Решили на каникулах посетить Петровск, чтобы побывать на Родине героя, посмотреть памятные места, связанные с его именем.

— Учащиеся нашей школы с большим удовольствием приняли участие во Всероссийской акции «Панфилов с нами». Они узнали много нового о личности известного генерала-майора И. В. Панфилова. Прочитали отрывки из книги А. Бека «Волоколамское шоссе» и написали сочинение на тему «Родина -это ты!». Спасибо большое за воспитание наших детей и поддержку русского языка в бывших республиках СССР, ставших суверенными государствами.

— Акция своевременная, потому что напоминает о реальных фактах истории современной России. Детям интересно, так как они становятся участниками истории, они понимают, что именно они и есть будущее страны. Было интересно и трогательно.

— Ученики с удовольствием приняли участие в акции. Особенно привлекло задание «Создание презентации о Панфилове».

— Дети были серьезны и сосредоточенны. С интересом слушали сообщение о И.В. Панфилове. Понравилось писать мини-сочинение на тему «Родина-это ты».

— Замечательное мероприятие: познавательное, воспитывающее и обучающее. Сделать ежегодной!

— Акция интересная. Ученики узнали много нового.

— Проводить акцию ежегодно.

Участники Казахстана были немногословны: «Ваша акция — набат об опасности беспамятства нашего».

Акция продолжается! Мы ещё познакомим читателей с лучшими сочинениями и презентациями!

Спасибо всем, кто принял участие в акции «Панфилов с нами»!