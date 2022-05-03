Сегодня, 3 мая, часть Саратова вновь осталась без воды из-за аварии на городском водопроводе по 2-й Садовой, 115/121. Об этом сообщили в пресс-службе ОО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: 2й Детский пр. (от 2й Садовой до Клочкова), 2я Детская (от 2й Садовой до Клочкова), К.Маркса (от Вяземской до Клочкова), 3й Комсомольский пр. (от 2го Детского пр. до К.Маркса), Клочкова (от 2го Детского пр. до Литейного пр.), Вяземская (от 2го Детского пр. до Литейного пр.), 3й Детский пр.

Воду обещают вернуть до 20:00.