В Саратовской области еще семь человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало пятерых женщин и двух мужчин в возрасте от 52 до 65 лет.

У них были сопутствующие сердечно-сосудистые и эндокринные патологии.