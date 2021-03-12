Домой Рубрики Новости Саратова Семеро человек в Саратовской области скончались из-за коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Семеро человек в Саратовской области скончались из-за коронавируса По Новости Саратова - 12.03.2021 115 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще семь человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало пятерых женщин и двух мужчин в возрасте от 52 до 65 лет. У них были сопутствующие сердечно-сосудистые и эндокринные патологии. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Деньги на школы и детсады поступили в пять городов Саратовской области Депутаты фракции «Единой России» в облдуме проверят качество собираемых с торговых центров налогов Определен состав штаба общественных наблюдателей в Саратовской области при выборах в Госдуму ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Деньги на школы и детсады поступили в пять городов Саратовской области Новости Саратова - 12.03.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о поступлении в школы и детсады Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, Аткарска и Петровска. Напомним, ранее он сообщал, что выполнил свою... Депутаты фракции «Единой России» в облдуме проверят качество собираемых с торговых... 12.03.2021 Определен состав штаба общественных наблюдателей в Саратовской области при выборах в... 12.03.2021 Безработный саратовец украл iPhone из ТЦ на улице Орджоникидзе 12.03.2021 Приставы обязали саратовца вернуть бракованную шубу в товар после возвращения ему... 12.03.2021