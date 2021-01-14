Коронавирус унес жизни семерых жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 70-летнего мужчины, 78-летней с атеросклеротической болезнью сердца, хронической ишемией головного мозга, 66-летней с циррозом печени, хронической обструктивной болезнью легких, 45-летней с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом, 54-летней с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.

А также 62-летнего мужчины с хроническим гепатитом, диффузным кардиосклерозом, 65-летнего с хронической обструктивной болезнью легких, ожирением 3-4 степени.