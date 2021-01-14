Коронавирус унес жизни семерых жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.
Не стало 70-летнего мужчины, 78-летней с атеросклеротической болезнью сердца, хронической ишемией головного мозга, 66-летней с циррозом печени, хронической обструктивной болезнью легких, 45-летней с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом, 54-летней с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.
А также 62-летнего мужчины с хроническим гепатитом, диффузным кардиосклерозом, 65-летнего с хронической обструктивной болезнью легких, ожирением 3-4 степени.
Самим не смешно такие болезни и возраст приравнивать к «ковиду»? Взрослые,здравые люди,зачем в статистику это плюсовать? Бредятина,которой засрали головы всем. Скоро год как раздувают это дерьмо,я сколько хожу,езжу без маски,каждый день в стольких местах бываю по работе,если это такой сверепый вирус,то что ж тогда я и мой здравомыслящий круг общения не заболели?)))))))Вывод однозначен..
Подожди все еще впереди жаль что не вериш
Потому что у меня есть мозг + анализ окружающей обстановки. А всеверующим рекомендую поменьше тв смотреть
Если у тебя и есть серое вещество, то там, на чем сидишь
Меня быстрее троллейбус задавит!
«Не стало 70-летнего мужчины, 78-летней с атеросклеротической болезнью сердца, хронической ишемией головного мозга, 66-летней с циррозом печени, хронической обструктивной болезнью легких, 45-летней с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом, 54-летней с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью»
Причём ковид,если они умерли от таких серьёзных болезней? Можно в причину для раздутия вписать перхоть..она ( возможно ) была же..ну всё,пи#дец!!Это от неё,точно! Да! Журналюги…ахахах..по заказу от..
Когда эти бредовые новости уже прекратят постить?надоело до тошноты
А кто тебя принуждает? Если бредишь, то к психиатру
Твоя голова в говне от рождения! Дурик, родственники почивших получают Заключение о причинах смерти, где перечисляются все заболевания! Если человек был госпитализирован с КОВИД, как не будет указан и этот диагноз! Если тебе, например, удаляли зуб и от аллергии на обезболивающее наступил летальный исход, ты от чего скончался : от зуба или от анестезии? Если при удалении аппендицита остановилось сердце у больного с букетом кардиологических проблем, от чего человек скончался: от операции или от остановки сердца? Тебе лучше молчать, чем говорить
Ещё 11 расстрелянных скончались от Covid-19………………