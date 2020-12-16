Домой Рубрики Новости Саратова Семеро пожарных тушили курятник в Дубках РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Семеро пожарных тушили курятник в Дубках По Новости Саратова - 16.12.2020 127 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 декабря, семеро пожарных и две единицы техники выехали тушить курятник в Дубках. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Там находилось 11 птиц. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: С директорами школ обсудили горячее питание детей, зарплату сотрудников и кадровый вопрос Сотрудники ГИБДД рассказали о своей работе ученикам предуниверсария в Саратове Пассажир рейса “Москва-Саратова” получил штраф за курение в туалете ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: С директорами школ обсудили горячее питание детей, зарплату сотрудников и... Новости Саратова - 16.12.2020 0 Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с директорами саратовских школ наиболее важные проблемы учебных учреждений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».... Сотрудники ГИБДД рассказали о своей работе ученикам предуниверсария в Саратове 16.12.2020 Пассажир рейса “Москва-Саратова” получил штраф за курение в туалете 16.12.2020 Николай Панков и Анатолий Говорунов обсудили решение проблем с жильем в... 16.12.2020 Скончался почетный гражданин Энгельса Артур Михель 16.12.2020