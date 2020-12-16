Сегодня, 16 декабря, семеро пожарных и две единицы техники выехали тушить курятник в Дубках. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Там находилось 11 птиц.

Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.

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