Домой Рубрики Новости Саратова Семеро жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Семеро жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса По Новости Саратова - 18.03.2021 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 марта, в Саратовской области еще семеро человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало четырех женщин и троих мужчин в возрасте от 60 до 91 года. Общее число смертей в регионе составило 742. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Тренера «Автодора» уволили «с треском» после девяти проигрышей команды В Энгельсском краеведческом музее хранится письмо Юрия Гагарина ученикам 5Б школы №24 Саратовцы остались без лавочек на остановке у 4-й Дачной ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Тренера «Автодора» уволили «с треском» после девяти проигрышей команды Новости Саратова - 18.03.2021 0 Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» расторг контракт с главным тренером Горди Хербертом, сообщает пресс-служба клуба. - В последних 12 матчах «Автодор» одержал лишь три победы, две... В Энгельсском краеведческом музее хранится письмо Юрия Гагарина ученикам 5Б школы... 18.03.2021 Саратовцы остались без лавочек на остановке у 4-й Дачной 18.03.2021 Семеро жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса 18.03.2021 На восстановление школы №2 в Екатериновке после пожара выделят 3,7 млн... 18.03.2021