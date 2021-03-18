Сегодня, 18 марта, в Саратовской области еще семеро человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало четырех женщин и троих мужчин в возрасте от 60 до 91 года.

Общее число смертей в регионе составило 742.