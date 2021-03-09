В Саратовской области еще семеро человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 67-летней и 83-летней женщин, страдавших ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью, 70-летней с мочекаменной болезнью, атеросклеротической болезнью сердца, 86-летней с хроническим лимфолейкозом.

А также 47-летнего мужчины с врожденной патологией головного мозга, гипертонической болезнью, 51-летнего с хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатией, 73-летнего с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, экзогенно-конституциональным ожирением.