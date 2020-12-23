Коронавирус унес жизнь семерых жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 73-летней женщины с перенесенным инфарктом головного мозга и хроническим панкреатитом, 55-летнего мужчины с артериальной гипертензией, 62-летняя без сопутствующей патологией, 67-летней с персистирующей фибрилляцией предсердий и сахарным диабетом. Заболевание у нее осложнилось псевдомембранозным колитом и тромбоэмболией ветвей легочной артерии.

67-летнего мужчины с ишемической болезнью сердца, 66-летней женщины с перенесенным инфарктом миокарда и сахарным диабетом, 70-летней с гипотиреозом, язвенной болезнью 12-перстной кишки.