Стали известны подробности дела семьи извращенцев-педофилов, которые много лет насиловали собственного сына в Ленинском районе Саратова. Пресс-релиз об уголовном деле разослала пресс-служба регионального следственного управления.

С ноября 2012 по мая 2015 года 34-летний мужчина неоднократно вступал в половую связь со своим пасынком, которому на тот период было от девяти до 12 лет. Мать мальчика — 44-летняя жительница Саратова, сама приводила сына в постель мужа.

Следователям также удалось выяснить, что женщина и сама вступала со своим ребенком в интимные отношения, что серьезно отразилось на психике мальчика.

Также выяснилось, что с января 2016 года по октябрь 2016 года обвиняемый мужчина встречался с девушкой 2000 года рождения и занимался с ней сексом.

Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строго режима, женщина получила 13 лет колонии общего режима.

Эта история похожа на историю мальчика, ставшего такой же жертвой многолетнего сексуального насилия со стороны матери и отчима — Антона и Елены Пушкиных. Не сумев пережить случившееся, ребенок покончил с собой.