Семейная пара из Балакова потеряла более миллиона рублей из желания стать бизнесменами.

Муж с женой на сайте бесплатных объявлений нашли информацию о том, что некий успешный бизнесмен ищет потенциальных инвесторов, чтобы осуществлять оптовую покупку и поставку мясной продукции на территории Российской Федерации.

Потерпевшие связались с гражданином и высказали намерение вложить свои сбережения в его дело. Они перевели на указанный мужчиной счет 1 миллион 105 тысяч рублей. Для пущей убедительности псевдо предприниматель нашел в сети Интернет и отправил балаковцам фотографию якобы купленного мяса. Спустя некоторое время супруги снова связались с мужчиной с вопросом о прибыли, которая по их подсчетам уже должна появиться, однако последний честно признался, что ничего не делал. Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело.