Вчера, 12 июля, в 15:26 поступил сигнал о пожаре в квартире на улице Степная города Балаково. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома произошло по причине электрического замыкания на кухне. Пожар распространился на 20 квадратных метров, охватив практически всю квартиру. В данный момент возгорание ликвидировано, на тушение выезжали четыре единицы техники и 11 человек личного состава.

В квартире проживала семья, которая сейчас осталась практически без крыши над головой. Журналист информационного портала «Новости Саратова» связалась с дочерью пострадавших — Елизаветой Овсянниковой.

Она сообщила, что во время возгорания в доме никого не было, кроме кота, который сгорел заживо. Сама она находилась в это время в деревне, когда ей поступил звонок от знакомых, что их квартира горит. Когда все члены семьи прибежали, то увидели лишь пепелище. Вся квартира была уже потушена, сильно пострадала кухня и зал, компьютерная техника, сгорела вся верхняя одежда.

Семье очень нужна финансовая помощь хотя бы для установления окон и входной двери в квартиру, которые были выбиты пожарными для ликвидации возгорания.

Любую сумму, даже самую незначительную, вы можете отправить по номеру телефона +7-937-147-64-55 или по номеру карты пострадавших 5469 5600 1912 5125.